Feierabendverkehr in Gerlingen Drei Fahrzeuge kollidieren – Stau im Engelbergtunnel

Von red/aim 11. Dezember 2018 - 14:27 Uhr

Bei einem Unfall, der sich am Montagnachmittag im Engelbergtunnel zugetragen hat, sind drei Fahrzeuge ineinander gefahren. Dabei wurde ein Mann leicht verletzt. Viele Autofahrer standen im Berufsverkehr im Stau.





Gerlingen - Nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Engelbergtunnel im Kreis Ludwigsburg. Zwei Fahrstreifen waren für mehr als eine Stunde gesperrt.

Der 48-Jährige Fahrer eines Lastwagens soll gegen 16.40 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs gewesen sein, als er vom rechten Fahrstreifen in die Mitte wechseln wollte. Dabei soll er laut Polizeimeldung einen Iveco übersehen haben. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Zudem wurde der Kastenwagen vom Lkw auf die linke Fahrspur gedrängt. Dort krachte der Iveco schließlich in den Mercedes-Transporter eines 30-Jährigen.

Der 23 Jahre alte Fahrer des Ivecos zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme blieben der mittlere und der linke Fahrstreifen im Engelbergtunnel für etwa 90 Minuten gesperrt. Im Berufsverkehr kam es zu Verkehrsbehinderungen.