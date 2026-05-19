Feierabend-Ausklang im Ehrenhof: „Scala Sundowner Suite“ startet in die neue Saison

Im Ludwigsburger Ehrenhof gibt es ab sofort wieder jeden Donnerstag die Möglichkeit, den Abend bei tanzbarer Musik und einem Drink ausklingen zu lassen.
Die wöchentliche Veranstaltung „Scala Sundowner Suite“ ist pünktlich zum Wetterumschwung zurück. Nach einer Winterpause starten Pascal Fetzer, Inhaber des Scala-Restaurants, und sein Team am 21. Mai in eine neue Saison. Was sich im vergangenen Jahr bewährt hat, bleibt: Feierabend-Ausklang unter freiem Himmel im Ehrenhof, erst mit entspanntem Sound, zu späterer Stunde mit treibenden DJ-Beats, immer tanzbar.