Feierabend-Ausklang im Ehrenhof: „Scala Sundowner Suite“ startet in die neue Saison

Im Ludwigsburger Ehrenhof gibt es ab sofort wieder jeden Donnerstag die Möglichkeit, den Abend bei tanzbarer Musik und einem Drink ausklingen zu lassen.

Die wöchentliche Veranstaltung „Scala Sundowner Suite“ ist pünktlich zum Wetterumschwung zurück. Nach einer Winterpause starten Pascal Fetzer, Inhaber des Scala-Restaurants, und sein Team am 21. Mai in eine neue Saison. Was sich im vergangenen Jahr bewährt hat, bleibt: Feierabend-Ausklang unter freiem Himmel im Ehrenhof, erst mit entspanntem Sound, zu späterer Stunde mit treibenden DJ-Beats, immer tanzbar.

Los geht's immer um 18 Uhr mit offenem Ende, der Eintritt ist frei. Statt freitags findet die Sundowner Suite dieses Jahr immer donnerstags statt – „aus pragmatischen Gründen“, wie Fetzer erklärt. „Freitags finden im Ehrenhof schon so viele Feste statt und ich wollte eine verlässliche Reihe, bei der die Leute wissen: Donnerstags ist immer was los im Ehrenhof.“

Gartenwirtschaft hat auch geöffnet

Auch die Gartenwirtschaft ist schon in die Saison gestartet. Praktisch, dass hungrige Gäste im Ehrenhof über einen schmalen Weg direkt zu Flammkuchen finden oder im Scala-Restaurant fündig werden. Die Veranstaltungsreihe wurde 2025 ins Leben gerufen – und gut angenommen, berichtet Fetzer. „An manchen Abenden haben wir es kaum geschafft, an den Bars nachzukommen.“ Seit sechs Wochen würden ihn Menschen immer häufiger darauf ansprechen, wann es wieder losgehen würde.

Im vergangenen Jahr wären viele Menschen von der einen Location zur nächsten flaniert. Mit Angeboten wie dem „Hi.Francky“ oder dem Café „Kleiner Prinz" auf dem Arsenalplatz ist es gut vorstellbar, dass die Ludwigsburger das diesen Sommer erneut nutzen. „Ludwigsburg erwacht aus der Winterstarre“, sagt Fetzer. „Bei dem Angebot habe ich das Gefühl, ich lebe in einer attraktiven Stadt.“