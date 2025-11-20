Feier zum 90. Geburtstag: Details aus der Vorkriegszeit – was das Kornwestheimer Rathaus besonders macht

Es brauchte mehrere Anläufe, bis das heutige Verwaltungsgebäude von Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) stand. Doch die Pläne waren erstaunlich weitsichtig.
Es ist eines der markantesten und bekanntesten Gebäude Kornwestheims: das Rathaus am Jakob-Sigle-Platz. Seit 90 Jahren stehen der dreigeschossige horizontale Südflügel und der Wasserturm, das mit 48 Metern Höhe weithin sichtbare Wahrzeichen der Stadt. Nicht nur diese Kombination macht das Zuhause der Stadtverwaltung über Kornwestheim hinaus besonders.