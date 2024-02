Feier zum 30. Geburtstag von Pompöös: Was Harald Glööckler im neuen Jahr am wichtigsten ist

Was Harald Glööckler im neuen Jahr am wichtigsten ist

1 Harald Glööckler, diesmal mit langen Haaren, bei der Feier in Berlin mit seiner Stuttgarter Freundin Laura Halding-Hoppenheit und dereren Mann Peter Jacobi. Foto: /privat

1994 mietete er in Stuttgart das Neue Schloss, um Barock-Mode zu zelebrieren: Den 30. Geburtstag von Pompöös feiert Harald Glööckler nun in Berlin – mit dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner und Stuttgarter Freunden. Er sprach über seine Pläne für 2024.











Stuttgart hat ihn genervt und geprägt. Ohne Stuttgart wäre er niemals so weit gekommen. Mit seinem damaligen Partner Dieter Schroth wollte Harald Glööckler nicht kleckern, sondern klotzen. Um die erste Kollektion von Pompöös vorzustellen, wünschten sich die beiden viel Glanz dafür, wollten also mit voller Wucht hinein in das majestätsvollste Ambiente der Stadt. Es gelang den beiden, das Neue Schloss anzumieten, was seitdem für private Partys kaum mehr möglich ist.