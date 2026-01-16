Ganz in Rot hat Prinzessin Kate die frischgebackenen Weltmeisterinnen der englischen Rugby-Nationalmannschaft auf Schloss Windsor begrüßt. Dabei kamen einige Geheimnisse über die Prinzessin von Wales zum Vorschein.

Ganz in Rot für die "Red Roses": Passend zum Spitznamen der Rugby-Nationalmannschaft präsentierte sich Prinzessin Kate (44) als strahlende Gastgeberin auf Schloss Windsor. Als Schirmherrin des englischen Rugby-Verbandes hatte sie das Team eingeladen, um den historischen Triumph im WM-Finale gegen Kanada im September 2025 gebührend zu feiern.

Kate trug einen scharlachroten Zweiteiler mit asymmetrischem Jackett von Alexander McQueen, dazu Wildleder-Pumps von Gianvito Rossi im selben Farbton - eine Kombination, die sie bereits im Mai 2023 zu den BAFTAs trug. Ihr Outfit kombinierte die 44-Jährige mit Perlenohrringen von Katherine James und einer Geburtsstein-Kette von Auree.

Rugby-Spielerin enthüllt Geheimnis über Kate

Hinter der prunkvollen Fassade kam bei dem Event eine weitaus lockerere Seite der Ehefrau von Prinz William (43) zum Vorschein. Laut der "Sun" lüftete Nationalspielerin Ellie Kildunne nach dem Empfang ein amüsantes Geheimnis aus der Kabine: Während des Turniers habe Kate die Mannschaft nach einem Sieg besucht und dabei jeden Funken royaler Zurückhaltung abgelegt.

"Sie war ein echter Kumpel, hat sich einen Cowboyhut aufgesetzt und sogar unseren 'Lasso-Tanz' mitgemacht", verriet Kildunne demnach schmunzelnd. Dieser Moment in der Umkleidekabine sei für das Team ein echtes Highlight gewesen und unterstreiche die nahbare Art der Prinzessin.

Während des Empfangs betonte Kate, wie wichtig der Erfolg der Frauen auch für den Breitensport sei. "Ihr habt eine ganze Generation inspiriert, die vielleicht nie gedacht hätte, dass Rugby etwas für sie ist", lobte sie die Athletinnen, darunter Stars wie Zoe Harrison und Mackenzie Carson. Besonders hob sie hervor, dass der Sport nun für Mädchen im ganzen Land zugänglich und sichtbar geworden sei.

Die Prinzessin plädierte zudem dafür, Sportarten in der Schule nicht zu früh in "typisch Jungen" oder "typisch Mädchen" zu unterteilen. Bis zu einem gewissen Alter sei Rugby für alle ein großartiges Spiel, um Fitness und Teamgeist zu fördern.

Rugby-Fieber im Hause Wales

Auch privat scheint Rugby eine große Rolle im Leben der Thronfolger-Familie zu spielen. Kate gab Einblicke in den sportlichen Alltag ihrer Kinder. Prinzessin Charlotte (10) übt demnach bereits fleißig zu Hause mit der Familie. Prinz Louis (7) spielt "Touch Rugby", eine kontaktlose Variante des Sports. Der Älteste, Prinz George (12), wird hingegen langsam zur sportlichen Herausforderung für seine Mutter: "Ich möchte von George nicht mehr getackelt werden, er wird physisch einfach zu stark", scherzte Kate.