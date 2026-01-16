Ganz in Rot hat Prinzessin Kate die frischgebackenen Weltmeisterinnen der englischen Rugby-Nationalmannschaft auf Schloss Windsor begrüßt. Dabei kamen einige Geheimnisse über die Prinzessin von Wales zum Vorschein.
Ganz in Rot für die "Red Roses": Passend zum Spitznamen der Rugby-Nationalmannschaft präsentierte sich Prinzessin Kate (44) als strahlende Gastgeberin auf Schloss Windsor. Als Schirmherrin des englischen Rugby-Verbandes hatte sie das Team eingeladen, um den historischen Triumph im WM-Finale gegen Kanada im September 2025 gebührend zu feiern.