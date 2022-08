1 Sie feiern einen Jahrestag, aber mit Sorgen: Ukrainer auf dem Karlsplatz Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Puppen, Stofftiere, Heldenfiguren – unzählige solcher Spielsachen liegen auf dem Karlsplatz direkt unterhalb des Reiterstandbilds von Kaiser Wilhelm I. „374 Minderjährige sind in der Ukraine seit dem 24.02. durch den Angriff Russlands ums Leben gekommen”, steht auf einem kleinen Schild zwischen den Stofftieren. Und: „Seit sechs Monaten verliert die Ukraine ihre Kinder.” Als mehrere Hundert Menschen auf dem Platz die ukrainische Nationalhymne anstimmen, wird die Szenerie endgültig beklemmend. Und das ausgerechnet am Denkmal eines Kaisers, für den Russland einst der wichtigste Verbündete war.

Viele Ukrainerinnen und Ukrainer sind am Mittwochnachmittag aus der ganzen Region zum Karlsplatz gekommen, um ihren Unabhängigkeitstag zu begehen. Am 24. August 1991, also vor 31 Jahren, erklärte die Ukraine – wie einige andere ehemalige Sowjetstaaten – ihre Unabhängigkeit von der zerfallenden Sowjetunion. Seitdem wurde der Tag gefeiert, in Kiew auch mit Militärparaden, andernorts mit großen Festen. In diesem Jahr wird nicht gefeiert. In Kiew heulten am Mittwoch die Sirenen, in Charkiw war fernes Artilleriefeuer zu hören. In Stuttgart wurde mit dem Tag der Unabhängigkeit auch an den Tag des Kriegsbeginns vor genau sechs Monaten, am 24. Februar 2022, erinnert. „Wir können nicht feiern, weil unsere Soldaten an der Front sterben”, sagt eine der Organisatorinnen auf dem Karlsplatz.

Zeichen der Solidarität

Seit der russische Präsident Putin den Angriff auf die Ukraine befohlen hat, demonstrieren in Stuttgart Woche für Woche hier lebende und hierher geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer gegen den Krieg. Bei der Kundgebung zum Unabhängigkeitstag sind viele dabei, die jede Woche auch da waren – und noch viele mehr. Zahlreiche Rednerinnen und Redner überbringen Glückwünsche zum Unabhängigkeitstag und bekunden Solidarität und Respekt vor dem ukrainischen Volk, das so aufopferungsvoll für die Demokratie kämpfe. „Wir wissen, dass Sie diesen Kampf auch für uns führen”, ruft eine Vertreterin von Pulse of Europe Stuttgart der Menge zu. „Ohne eine freie und sichere Ukraine kann es kein freies und sicheres Europa geben!” Bildungsbürgermeisterin Isabel Fezer (FDP) überbringt die Wünsche der Stadt und bekommt als Dank ein Gemälde mit Impressionen von der Krim überreicht. „Mit der Krim hat es angefangen, mit der Krim wird es beendet”, sagt die Überbringerin, „wir werden alles frei kriegen.” Ein Vertreter des Generalkonsulats in München bekräftigt: „Ich glaube fest daran: Wir werden unser Ziel erreichen!” Er dankt den Deutschen für große Hilfsbereitschaft. Sie helfe, die Katastrophe zu bewältigen.

Etwas Abwechslung für die Kinder

Die vielen Kinder auf dem Platz finden den Nachmittag über willkommene kreative Abwechslung. Sie können töpfern, Armbänder machen, sich schminken und frisieren. Und sie können sich eine Motanka wickeln, die ukrainische Glücksbringer-Puppe. Die gibt es in der Ukraine schon ewig und sie wurde einst als Erbstück von Frauen an die nächste Generation weitergegeben. Sie ist Schutzpatronin für Neugeborene, steht für die Verbundenheit von Frischvermählten, soll Häuser beschützen und überhaupt alles Unheil abhalten.