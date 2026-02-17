Feier an Rosenmontag: Guggen-Open-Air bei den Kornwestheimer Renegades – die schönsten Bilder

Bei dem Event der Narren-Ober-Liga in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) wird am Rosenmontag ordentlich gefeiert – wenn auch wetterbedingt in kleinerem Kreis als sonst.
Wenn fast im selben Atemzug „Angel“ von der Kelly Family und „Warriors of the World“ von den Metal-Opas Manowar auf Posaunen und Trompeten erschallen, begleitet von mitreißenden Trommel- und Paukenschlägen und dem begeistert mitwippenden Publikum, dann kann eigentlich nur Fasching sein – in diesem Fall das Open Air der Renegades-Guggen der Kornwestheimer Narren-Ober-Liga (NOL).