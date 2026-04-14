Fehltage von Abgeordneten: BW-Linke verpassen mehr als jede vierte namentliche Abstimmung im Bundestag

Unsere Redaktion hat die Fehltage aller Abgeordneten aus Baden-Württemberg bei namentlichen Abstimmungen im Bundestag ausgewertet. Wie die Linke ihr schlechtes Abschneiden erklärt.
Abgeordnete der Linken aus Baden-Württemberg sind im Durchschnitt nicht einmal bei jeder vierten namentlichen Abstimmung Bundestag vertreten. Das hat eine Auswertung unserer Redaktion ergeben, welche die letzten 46 namentlich dokumentierten Abstimmungen seit dem ersten Zusammenkommen des 21. Bundestags im März 2025 bis März 2026 berücksichtigt.