Fehlt mir jeden Tag: Pietro Lombardi teilt Liebeserklärung an seine drei Söhne

Pietro Lombardi zeigt sich auf Instagram mal wieder von seiner emotionalen Seite. In einem Post richtet der Sänger eine Liebeserklärung an seine drei Söhne - und gibt dabei zu, dass ihm die Zeit ohne sie schwerfällt.

Pietro Lombardi (33) wird auf Instagram mal wieder emotional: Der einstige "DSDS"-Sieger postet ein Schwarz-Weiß-Foto, das ihn mit seinen drei Söhnen zeigt, alle vier von hinten fotografiert. Den kleinen Amelio (1) trägt Lombardi dabei auf dem Arm, neben ihm stehen Alessio (10) und Leano (2). "Für immer bedeutet für mich nur eins - Papa wird immer da sein", schreibt er dazu.

"Ich weiß, dass ich nie der perfekte Vater sein werde, aber ich werde immer für euch kämpfen", heißt es weiter. Sohn Alessio aus der Ehe mit Sarah Engels (33) sowie seine beiden anderen Söhne aus der Beziehung mit Laura Maria Rypa (29) leben jeweils bei ihren Müttern. Das ist nicht leicht für den Musiker: "Auch wenn ich euch regelmäßig sehen kann, fehlt ihr mir jeden Tag - und zwar alle drei gleich." Er werde sich bemühen, die Geschichte mit seinen Kindern "bis zum letzten Kapitel" zu leben.

Schwierige Beziehungen zu den Müttern

Bis August lebte Pietro Lombardi noch mit seiner damaligen Verlobten Laura Maria Rypa und den beiden gemeinsamen Kindern zusammen, dann gab die Influencerin die Trennung bekannt. Das Paar führte seit 2020 eine turbulente On-off-Beziehung mit mehreren Trennungen.

Jetzt scheint es zwischen ihnen aber endgültig vorbei zu sein, wie Rypa kürzlich mit einer symbolträchtigen Aktion bewies: Sie ließ ihr "P"-Tattoo auf dem Ringfinger - einst ein Liebesbeweis für Pietro - mit einer Rose überstechen. "Für mich symbolisiert diese Rose, dass aus etwas Vergangenem auch etwas Neues, Wunderschönes entstehen kann", erklärte sie ihren rund 950.000 Followern auf Instagram. Beide Seiten betonen aber immer wieder, sich für ihre Söhne um ein gutes Verhältnis zu bemühen.

Zu seiner "DSDS"-Kollegin Sarah Engels ist die Beziehung hingegen schwierig: Mit der Mutter seines ersten Sohnes war Lombardi von 2011 bis 2016 liiert, 2019 wurde ihre Ehe geschieden. Immer wieder gab es seitdem öffentlich Streit zwischen den Ex-Partnern wegen des Umgangs mit Alessio auf Social Media.