Fehlt mir jeden Tag: Pietro Lombardi teilt Liebeserklärung an seine drei Söhne

Pietro Lombardi zeigt sich auf Instagram mal wieder von seiner emotionalen Seite. In einem Post richtet der Sänger eine Liebeserklärung an seine drei Söhne - und gibt dabei zu, dass ihm die Zeit ohne sie schwerfällt.
Pietro Lombardi (33) wird auf Instagram mal wieder emotional: Der einstige "DSDS"-Sieger postet ein Schwarz-Weiß-Foto, das ihn mit seinen drei Söhnen zeigt, alle vier von hinten fotografiert. Den kleinen Amelio (1) trägt Lombardi dabei auf dem Arm, neben ihm stehen Alessio (10) und Leano (2). "Für immer bedeutet für mich nur eins - Papa wird immer da sein", schreibt er dazu.