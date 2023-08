Die Bundesliga-Handballer von Frisch Auf Göppingen hatten sich nach der enttäuschenden Vorsaison so viel vorgenommen – doch der Start erinnerte in fataler Weise an die Darbietungen der vergangenen Runde: Bei der MT Melsungen unterlag die Mannschaft von Trainer Markus Baur mit 19:29 (10:15). „Ich hoffe nicht, dass das unser Gesicht in dieser Runde sein wird“, sagte David Schmidt am Dyn-Mikrofon. Der Linkshänder war mit sechs Toren vor Kresimir Kozina (5) bester Frisch-Auf-Werfer.

Wie in vielen Spielen 2022/23 leistete sich Göppingen zahlreiche technische Fehler und zeigte große Schwächen im Abschluss. Weitere Parallele: Auch das Torwartduell ging mehr als deutlich an den Gegner. Der montenegrinische MT-Keeper Nebojsa Simic parierte 21 Würfe, seine Gegenüber Bart Ravensbergen (2) und Marin Sego (5) gerade mal zusammen sieben. Allerdings wurde das Frisch-Auf-Duo auch von seinen Vorderleuten im Stich gelassen. Auch Sebastian Heymann konnte bei seinem Comeback die Hintermannschaft nicht stabilisieren. „Wir haben erst in der 40. Minute angefangen, Abwehr zu spielen“, sagte Schmidt selbstkritisch.

Beim Stand von 20:17 (46.) hatte Frisch Auf vor den 2812 Zuschauern in der Kasseler Rothenbach-Halle mehrmals die Chance, auf zwei Tore ranzukommen. Es misslang. Was danach folgte, stimmt bedenklich. Vor allem das Rückzugsverhalten wird Baur ansprechen müssen, denn das Team ließ sich hängen. Das nutzte die MT, die in Elvar Örn Jonsson (8) und Timo Kastening (8/2) ihre besten Werfer hatte. Allzu viel Zeit, den veritablen Fehlstart zu analysieren, bleibt nicht: Bereits am kommenden Donnerstag (19 Uhr) kommt DHB-Pokal-Sieger Rhein-Neckar Löwen in die EWS-Arena.

Trainerstimme

Markus Baur „Wir sind schlecht ins Spiel gestartet und haben zu viele Chancen vergeben. Durch die vielen Paraden des gegnerischen Torwarts waren wir dann auch verunsichert und sind nicht mehr mit der notwendigen Überzeugung in den Abschluss gegangen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns nochmal herangearbeitet, aber dann sind wir wieder in Konter gelaufen. Am Ende fällt die Niederlage sicherlich zu hoch aus, und wir sind enttäuscht über das Ergebnis.“

Aufstellungen

MT Simic (1.-60.), Morawski (bei einem 7m); Kühn 2, Balenciaga 1, Mandic 1, Sipos 4, Kristopans 2, Ignatow 2, Moraes, Drosten, Jonsson 8, Arnarsson, Hörr, Martinovic 1/1, Kastening 8/2, Pavlovic.

FAG Ravensbergen (1.-30.), Sego (31.-60.); Kneule 1, Flodman 1, Heymann, Sarac 1, Poteko, Ellebaek, Persson 1, Schiller 3/2, Lastro, Hermann 1, Kozina 5, Malus, Schmidt 6.

Termine

Bundesliga

MT Melsungen – Frisch Auf 29:19, Frisch Auf – Rhein-Neckar Löwen (Donnerstag, 31. August, 19 Uhr), ThSV Eisenach – Frisch Auf (Mittwoch, 6. September, 19 Uhr), Frisch Auf – VfL Gummersbach (Samstag, 9. September, 19 Uhr), HSG Wetzlar – Frisch Auf (Sonntag, 17. September, 16.30 Uhr), Frisch Auf – HSV Hamburg (Donnerstag, 21. September, 19 Uhr), SC DHfK Leipzig – Frisch Auf (Sonntag, 1. Oktober, 16.30 Uhr), Frisch Auf – SC Magdeburg (Samstag, 7. Oktober, 20.30 Uhr), TBV Lemgo Lippe – Frisch Auf (Sonntag, 15. Oktober, 16.30 Uhr), Bergischer HC – Frisch Auf (Samstag, 21. Oktober, 19 Uhr), Frisch Auf – THW Kiel (Sonntag, 29. Oktober, 16.30 Uhr), TVB Stuttgart – Frisch Auf (Freitag, 10. November, 20 Uhr). (jüf)