Fehlgeburt seiner Frau: Matthias Reim hat sich machtlos gefühlt

1 Matthias Reim und Christin Stark haben 2020 geheiratet. Foto: Imago images/pictureteam / Matthias Gränzdörfer

Sängerin Christin Stark hat am vergangenen Donnerstag ihre Fehlgeburt öffentlich gemacht. Ehemann Matthias Reim hat in einem Interview nun über den schweren Verlust gesprochen.











Link kopiert



Christin Stark (36) hat sich am 19. Februar bei ihrer Instagram-Community gemeldet und in einem emotionalen Clip über ihre Fehlgeburt erzählt. Ihre Schwangerschaft war zuvor nicht bekannt. Sie erklärte auch, warum sie diesen Schicksalsschlag mit der Öffentlichkeit teilte: "Ich glaube, der Grund dieses Video aufzunehmen, ist einfach, weil ich der Meinung bin, dass ich als Frau damit nicht alleine bin." Themen wie Kinderwunsch, ungeplante Schwangerschaft oder Fehlgeburt seien oft noch tabu. Doch genau das müsse man ansprechen.