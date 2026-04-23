Rauchmelder-Test: Stiftung Warentest haftet für Folgen von fehlerhaftem Test

Ein negatives Testurteil brachte den Hersteller Pyrexx in wirtschaftliche Not: Aufträge gingen verloren, Jobs wurden gestrichen. Nun hat ein Gericht zur Haftung der Stiftung Warentest geurteilt.
Frankfurt/Main - Die Stiftung Warentest muss für die wirtschaftlichen Folgen eines von ihr beauftragten Tests haften. Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt sprach dem Rauchmelder-Hersteller Pyrexx einen Schadenersatz zu. Die genaue Höhe muss das Landgericht als Vorinstanz festlegen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.