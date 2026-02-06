Fehler in Stuttgarter Umspannwerk: Darum hat der Sekunden-Stromausfall stundenlange Auswirkungen

Nach nicht mal einer Sekunde war der Fehler in einem Stuttgarter Umspannwerk am Donnerstag behoben. Warum ist der Strom an manchen Orten dennoch so lange ausgefallen?
In den meisten Stuttgarter Haushalten war der Stromausfall am Donnerstag nur durch ein kurzes Flackern zu bemerken. Lediglich 0,06 Sekunden dauerte die Störung infolge eines kurzen Spannungsabfalls in der Hochspannung – ausgelöst durch einen Schaltfehler eines Mitarbeiters in einem Umspannwerk im Stadtbezirk Feuerbach. Eine automatische Sicherheitseinrichtung schaltete sich ein und machte den Fehler des Mitarbeiters sofort wieder rückgängig.