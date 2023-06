1 Christoph Hofrichter (rechts) als Journalist im Tatort-Krimi „Der rote Schatten“: Damals starben andere. Foto: SWR/Sabine Hackenberg

Der „ermordete“ Stuttgarter Schauspieler Christoph Hofrichter soll am Mittwoch eine Lesung halten. Die Rolle wäre ihm auf den Leib geschneidert.









Der Tod ist ein alter Bekannter von uns“, hat der Schweizer Schauspieler, Regisseur und Intendant Adolph Spalinger gesagt. Niemand könnte das besser nachvollziehen als sein Stuttgarter Kollege Christoph Hofrichter, dessen beruflichen Weg unter anderem im „Tatort“ als Schimanskis Vorgesetzter einige Leichen pflasterten. Der 77-Jährige verkörperte sogar selbst den „Tod“ in Ionescos Stück „Der Triumph des Todes“, mehrfach erwischte es ihn persönlich: In „Mona M. – Die Waffen einer Frau“ wurde er mit Kugeln aus einer MP durchsiebt. Er fiel als Soldat im Vietnamkrieg (auf der Bühne in Wuppertal) und starb in Basel in „Macbeth“.