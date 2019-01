Fehler bei Millionenparty an Silvester Sydney begrüßt das falsche Jahr

Von jbr 01. Januar 2019 - 12:19 Uhr

Mit einem riesigen Feuerwerk hat Sydney ins Neue Jahr gefeiert. Foto: AP

Auf einen Brückenpfeiler sollte bei der Neujahrsfeier in Sydney eigentlich das neue Jahr begrüßt werden. Stattdessen bekamen die rund eine Million Partygäste die Botschaft „Ein frohes neues Jahr 2018“.

Stuttgart - Eine Panne in Sydney sorgt für Heiterkeit im Netz: Eigentlich sollte bei der Neujahrsfeier im Hafen der Stadt in das Jahr 2019 begrüßt werden. Stattdessen sahen die Zuschauer eine falsche Jahreszahl. An einem Pfeiler der Harbour Bridge leuchtete eine Projektion mit den Worten „frohes neues Jahr 2018“ auf.

Der Fehler ist nach Angaben des „Sydney Morning Herald“ während des Mitternachtsfeuerwerks in der australischen Großstadt Sydney passiert. Eine Million Zuschauer haben demnach das Feuerwerk an der Brücke verfolgt. Auf Twitter erkannten einige Nutzer den Fehler und machten sich lustig darüber, kommentierten den Patzer etwa mit „Oh nein, es ist schon wieder 2018“.

Laut dem Veranstalter sei das Organisationsteam „nicht erfreut“ gewesen über den Fehler, berichtet die Zeitung. Dennoch habe man darüber lachen und weitermachen können. Eine Mitarbeiterin sagt, dass es 15 Monate gedauert habe, die Feier zu planen. „Es war ein Fehler, aber wir können bestätigen, dass wir tatsächlich das Jahr 2019 haben.“