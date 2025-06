Fehlendes Geld durch Grundsteuer: Finanzministerium erhöht mögliche Hebesätze – Palmer will noch höher gehen

1 Das Haus von Finanzminister Danyal Bayaz (li., Grüne) hat den Hebesatz-Korridor bei der Grundsteuer B für Tübingen erhöht. OB Boris Palmer (parteilos) sieht einen höheren Wert als aufkommensneutral an. Foto: dpa/Bernd Weißbrod, Horst Haas

Tübingen will als offenbar einzige Stadt im Südwesten den Hebesatz für die Grundsteuer rückwirkend erhöhen. OB Palmer strebt einen höheren Wert als den Maximalwert des Ministeriums an.











Rund zwei Millionen Euro sind viel Geld in einer schwierigen Haushaltslage. Auf Einnahmen in dieser Höhe kann die Stadt Tübingen nicht verzichten – und will deshalb als offenbar einzige Kommune in ganz Baden-Württemberg den Hebesatz bei der Grundsteuer B rückwirkend zum 1. Januar erhöhen. Hintergrund der Maßnahme ist ein im vergangenen Jahr zu niedrig angesetzter Wert: Mit einem Hebesatz von 270 Prozent wird für das Jahr 2025 eben jene Summe von rund zwei Millionen Euro in der Stadtkasse fehlen. Geld, das Tübingen eigentlich mit der Steuer einnehmen wollte.