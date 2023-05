Gastronomie vor der Oper in Gefahr

1 Wird es eine Außengastronomie vor der Oper geben? Nicht, wenn es nach dem Linksbündnis geht. Foto: dpa/Weißbrod

Das Linksbündnis im Stuttgarter Gemeinderat stellt die Idee einer Gastronomie vor der Oper in Frage und verweist auf den Fahrradclub ADFC, der derzeit keine Lösung für die Verlegung des dortigen Radwegs sieht.









Das Linksbündnis im Stuttgarter Gemeinderat fordert die Stadt in einem Antrag auf, die geplante Außengastronomie vor der Oper im Schlossgarten nur dann zu genehmigen, „wenn eine tragfähige und sichere Lösung für die Verlegung der Hauptradroute 1 gefunden ist“. Einschränkungen beim Fahrradverkehr dürfe es an dieser Stelle nicht geben. Der Antragsentwurf wurde auch SPD, Grünen und der Fraktionsgemeinschaft Puls zur Mitzeichnung vorgelegt. Damit wäre eine Realisierung des Projekts zumindest in diesem Sommer nicht möglich.