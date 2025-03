Verfehlter Bundestagseinzug: BSW klagt in Karlsruhe auf Neuauszählung der Wahl

BSW klagt in Karlsruhe auf Neuauszählung der Wahl

2 Das Bündnis Sahra Wagenknecht will eine Neuauszählung der Stimmen der Bundestagswahl erreichen. (Archivbild) Foto: Daniel Löb/dpa

Das Bündnis Sahra Wagenknecht ist bei der Bundestagswahl sehr knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Die Partei will das nicht hinnehmen.











Berlin - Das Bündnis Sahra Wagenknecht zieht wegen des knapp verpassten Einzugs in den Bundestag vor das Bundesverfassungsgericht, um eine neue Auszählung der Wählerstimmen zu erreichen. Eine BSW-Sprecherin bestätigte der Deutschen Presse-Agentur einen entsprechenden Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Der Antrag sei am Dienstag in Karlsruhe eingereicht worden, sagte sie.