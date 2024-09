Fehlende Investitionen: Neue Schubkraft für Europas Wirtschaft

1 Mario Draghi und Ursula von der Leyen präsentieren den Bericht, der die EU wirtschaftlich wieder auf die Überholspur bringen soll. Foto: dpa/Wiktor Dabkowski

In einem Bericht fordert Ex-EZB-Chef Mario Draghi die Aufnahme neuer EU-Schulden für Investitionen in den zukunftsträchtigen Hightech-Bereich. Bei vielen EU-Staaten dürfte er damit auf großen Widerstand treffen.











In Brüssel vermuten manche, dass Mario Draghi über Wasser gehen kann. Während der bedrohlichen Schuldenkrise wurde er 2011 zum Präsidenten der Europäischen Zentralbank ernannt und nicht nur von seinen Anhängern danach als Retter der Eurozone gepriesen. Nun soll der Italiener mit seinen richtungsweisenden Ideen die Wirtschaft in der Europäischen Union wieder in Schwung bringen, die bedrohlich hinter den USA und China hinterherhinkt.