Nach Fischsterben in der Bottwar: Immer noch nichts Neues –Angler genervt von fehlender Kommunikation

Im August starben in der Bottwar bei Oberstenfeld etliche Tiere. Noch immer fehlen neue Infos zum Gefahrstoff und zur Wasserqualität. Der Fischereiverein Steinheim macht nun Druck.
Der Ärger beim Fischereiverein in Steinheim ist groß. Nach einem massiven Fischsterben im August können die Mitglieder seit zwei Monaten nicht mehr am idyllischen Abschnitt der Bottwar zwischen Oberstenfeld und Kleinbottwar angeln. Besonders frustrierend für Vereinsvorsitzenden Markus Krautter ist die ausbleibende Kommunikation des Landratsamtes. „Seit über sechs Wochen haben wir als Fischereirechtspächter keinerlei Informationen zum Ermittlungsstand, zum Ausmaß der Auswirkungen und zur Regulierung des Schadens am Fischbestand erhalten“, kritisiert Krautter.