Fehde wegen Weingut hält an: Angelina Jolie: Ihr Ex Brad Pitt soll den Streit beenden

1 Angelina Jolie und Brad Pitt werden sich in Sachen Weingut nicht einig. Foto: IMAGO/Panthermedia

Angelina Jolie und Brad Pitt streiten auch acht Jahre nach ihrer Trennung noch um ihr einstiges gemeinsames Weingut. Der Schauspieler fordert angeblich Millionen von seiner Ex - dabei will die einfach nur ihren Frieden haben.











Angelina Jolie (49) hat angeblich kein Interesse mehr, den Rosenkrieg mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt (60) fortzuführen. Die Schauspieler streiten immer noch um das Weingut, an dem sie bis 2021 zu gleichen Teilen beteiligt waren. Jolies Rechtsbeistand Paul Murphy behauptete jetzt gegenüber "Page Six", dass Pitt längst die volle Kontrolle über alle gemeinsamen Grundstücke sowie die Erträge daraus habe. "Aber er verlangt immer noch mehr und verklagt Angelina auf 67 Millionen Dollar plus Strafschadenersatz", erklärte Murphy.