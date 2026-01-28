Die Finanzwelt blickt heute wieder gespannt nach Washington. Jeden Monat entscheidet das Federal Open Market Committee (FOMC) über die Neuausrichtung des Leitzinses der US-Notenbank Fed. In den letzten 4 Monaten wurde der Leitzins bereits dreimal gesenkt und liegt aktuell bei 3,5 bis 3,75 Prozent. Von einer weiteren Senkung gehen die Märkte aktuell nicht aus. Auch das FedWatch-Tool der CME-Group, das basierend auf Analysen von Fed Funds Futures als wichtiger Indikator gilt, gibt eine Wahrscheinlichkeit von 97 Prozent für gleichbleibende Zinsen aus. Dennoch, die Aussagen in der Pressekonferenz haben Gewicht, denn sie geben Aufschluss über die weitere Strategie der Fed.

Uhrzeit & Ablauf des Fed-Zinsentscheids heute: Die Bekanntgabe des Fed-Zinsentscheids erfolgt heute, am 28. Januar 2026 um 20:00 Uhr deutscher Zeit (14:00 Uhr Eastern Time). Direkt im Anschluss erfolgt dann um 20:30 Uhr die Pressekonferenz mit Chairman Jerome Powell. Die Pressekonferenz wird live auf dem Youtube-Kanal der Federal Reserve übertragen. Der Ablauf ist somit wie folgt strukturiert:

20:00 Uhr (MEZ) - Veröffentlichung des Statements des FOMC

- Veröffentlichung des Statements des FOMC 20:30 Uhr (MEZ) - Pressekonferenz mit Jerome Powell

Was die Märkte erwarten

Das die Fed vorerst eine Zinspause einlegt, gilt als ausgemacht. Interessanter werden nun vor allem Hinweise auf die Dauer der Zinspause. Denn auch wenn sich die Inflationsrate in den USA eingependelt hat, verbleibt sie mit 2,8 Prozent doch auf einem höheren Niveau. Weitere Zinssenkungen sind also wahrscheinlich. Ein Großteil der Marktbeobachter geht aktuell davon aus, dass die nächste Zinssenkung erst im Juni stattfinden wird. Uneinig ist sich der Markt vor allem bei der Frage, ob das US-Zoll-Chaos in der aktuellen Inflationsrate bereits eingepreist ist oder die Märkte träger reagieren, da die Auswirkungen auf die Inflationsrate bis dato geringer ausgefallen sind als angenommen.

Unabhängigkeit der Fed: Wer wird Jerome Powells Nachfolger?

Neben der Zinsentscheidung steht auch die Personalie des Fed-Vorsitzenden im Mittelpunkt. Auch hier werden die Märkte in der Pressekonferenz auf Hinweise zur Einstellung der Fed auf die aktuelle Debatte achten. Denn seit Monaten heizt US-Präsident Donald Trump die Spekulationen um einen möglichen Nachfolger immer wieder an. Dabei lässt der US-Präsident selten eine Gelegenheit aus, um Powell zu beschimpfen. Hintergrund ist, dass Trump schon länger niedrigere Zinsen fordert, aber die Fed standhaft bei ihrer vorsichtigen Zinspolitik bleibt und damit auch ihre Unabhängigkeit wahrt. Überschattet wird die zugespitzte Diskussion nur noch von der Drohung einer Anklage des US-Justitzministeriums gegen Jerome Powell, bei der es um den geplanten Umbau des Fed-Gebäudes und dessen Kosten geht.

Die Amtszeit von Jerome Powell endet im Mai 2026 und viele befürchten nun, dass US-Präsident Donald Trump die Gelegenheit nutzt und den Posten mit einem Loyalisten besetzt der Entscheidungen nach Trumps Wünschen ausrichtet. Das ist kein Geheimnis, denn Trump hat bereits betont, dass der neue Fed-Chef seinen Vorstellungen folgen müsse, insbesondere in Bezug auf niedrigere Zinsen. Laut Wettmärkten gilt Rick Rieder, ein Manager von BlackRock, als Favorit. Seine Chancen werden auf bis zu 50 Prozent geschätzt. Weitere Kandidaten sind Kevin Warsh, Christopher Waller und Kevin Hassett.

Warum der Fed-Zinsentscheid wichtig ist:

Der Fed-Zinsentscheid zählt zu den zentralen Terminen im globalen Finanzkalender, da er Wechselkurse, Aktienmärkte und Kreditkosten beeinflusst. Eine Zinssenkung schwächt meist den Dollar, stützt Investitionen und macht Finanzierungen günstiger, mit Folgen für Wirtschaft und Anleger weltweit.