Heute entscheidet die US-Notenbank Fed erneut über den Leitzins. Alles Wichtige zu Ablauf, Prognosen und mehr.
Die Finanzwelt blickt heute wieder gespannt nach Washington. Jeden Monat entscheidet das Federal Open Market Committee (FOMC) über die Neuausrichtung des Leitzinses der US-Notenbank Fed. In den letzten 4 Monaten wurde der Leitzins bereits dreimal gesenkt und liegt aktuell bei 3,5 bis 3,75 Prozent. Von einer weiteren Senkung gehen die Märkte aktuell nicht aus. Auch das FedWatch-Tool der CME-Group, das basierend auf Analysen von Fed Funds Futures als wichtiger Indikator gilt, gibt eine Wahrscheinlichkeit von 97 Prozent für gleichbleibende Zinsen aus. Dennoch, die Aussagen in der Pressekonferenz haben Gewicht, denn sie geben Aufschluss über die weitere Strategie der Fed.