Zwei Jahrzehnte nach seinem Tod wird der Fall des legendären Journalisten Hunter S. Thompson neu aufgerollt. Seine Witwe Anita hat eine Überprüfung beantragt. Das Colorado Bureau of Investigation übernimmt die unabhängige Untersuchung des Todesfalls aus dem Jahr 2005.
Die Witwe des Kult-Autors hat Zweifel. 20 Jahre nach dem Tod von Hunter S. Thompson (1937-2005) nimmt das Colorado Bureau of Investigation den Fall neu unter die Lupe. Anita Thompson (geb. 1972) hatte die Überprüfung beantragt, wie die Behörde laut "Sky News" am Dienstag mitteilte. Der Journalist und Schriftsteller war am 20. Februar 2005 im Alter von 67 Jahren gestorben. Damals schlossen die Ermittler auf Suizid durch eine Schusswunde.