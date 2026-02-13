FDP-Spitzenkandidat Rülke: Der Meister der Attacke

Dieser Wurf muss sitzen. Für den FDP-Chef Hans-Ulrich Rülke geht es bei der Landtagswahl ums politische Überleben für sich selbst – aber auch für seine Partei.
Es ist ein typischer Auftritt des FDP-Chefs im Stuttgarter Landtag. Hans-Ulrich Rülke steht mit seinen obligatorischen gelben Karteikärtchen im DIN-A-7-Format am Rednerpult. Aber er wirft kaum einen Blick darauf. Bei diesem Thema braucht er keine Gedankenstütze. „Der Wolf im Schafspelz – Cem Özdemir versteckt, dass er ein Grüner ist“, lautet der Titel der Debatte, die die FDP am vorletzten regulären Plenartag der Legislaturperiode Anfang Februar angemeldet hat. Rülke ist in Hochform, Zwischenrufe aus der Grünen-Fraktionen können ihn nicht stoppen.