FDP nominiert Kandidaten: Judith Skudelny tritt wieder an

1 Judith Skudelny und Mark Wieczorrek wollen die FDP im Bundestag vertreten. Foto: Privat

Die Stuttgarter Liberalen haben bei ihrer Kreismitgliederversammlung ihre Kandidaten für die Bundestagswahl im nächsten Jahr nominiert.











Die FDP Stuttgart hat bei der Wahlkreisversammlung am 22. Juli ihre beiden Bundestagskandidaten jeweils im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit gewählt. Für den südlichen Wahlkreis Stuttgart I tritt erneut die FDP-Generalsekretärin in BadenWürttemberg, die Bundestagsabgeordnete und Rechtsanwältin Judith Skudelny (48), an. Sie vertritt den Wahlkreis seit 2017 im Bundestag. Ihre Schwerpunkte sieht sie in der Umweltpolitik und in der Wirtschaft. Für den nördlichen Wahlkreis Stuttgart II wurde Mark Wieczorrek (33) nominiert. Er ist Beisitzer im Kreisvorstand und arbeitet als Manager und Projektleiter IT und Finanzen für eine mittelständische Managementberatung. In seiner Rede betonte er, dass Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg für ihn Hand in Hand gehen.