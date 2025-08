FDP nach der Landtagswahl: FDP-Chef Rülke schmiedet Zukunftspläne

1 FDP-Landeschef Hans-Ulrich Rülke sucht auffallend oft die Nähe zu CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel – hier bei der Landesvertreterversammlung der CDU Baden-Württemberg im Dezember 2024. Foto: dpa

Hans-Ulrich Rülke ist der am längsten amtierende Fraktionschef im Landtag. Jetzt erklärt er, wie er seine Zukunft plant.











Hans-Ulrich Rülke ist eigentlich schon in einem Alter, in dem andere über die Rente nachdenken. Der FDP-Landeschef wird im Oktober 64 Jahre alt. Seit 16 Jahren führt er die FDP/DVP-Fraktion im Landtag. Anfang des Monats wurde er zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 8. März 2026 gewählt mit dem klaren Auftrag, seiner Partei den Wiedereinzug in den Landtag zu sichern. Und dann? Rülke macht keinen Hehl daraus, dass er sich eine Koalition mit der CDU gut vorstellen kann, ob in einem Zweier- oder Dreierbündnis. Demonstrativ sucht er die Nähe zum CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel, ob beim Wandern oder bei Parteitagen.