FDP nach der Bundestagswahl: Die FDP sucht ihren Trümmermann – oder die Trümmerfrau

1 Abgang: FDP-Chef Christian Lindner hat angekündigt, sich aus der Politik zurückziehen zu wollen. Foto: AFP/JOHN MACDOUGALL

Die Liberalen haben bei der Bundestagswahl das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte erzielt. Die Partei braucht für ihren Neuanfang eine neue Führung. Erste Namen kursieren bereits.











Am Tag danach geht es bei der FDP ans Aufräumen. Mitarbeiter laden Stehtische in schwarze LKW, Paletten mit Gläsern werden weggeschafft. Überbleibsel der Wahlparty im Hans-Dietrich-Genscher-Haus. Auch in den Parteigremien wurden am Montag die Folgen des Wahlabends aufgearbeitet. Das bedeutet in diesem Fall: Scherben zusammenkehren. Mit lediglich 4,3 Prozent scheiden die Liberalen aus dem Bundestag aus. Die Aufarbeitung wird dauern, doch schon jetzt ist klar, dass die Partei einen neuen Vorsitzenden braucht. Christian Lindner wird sich aus der Politik zurückziehen.