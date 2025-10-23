FDP-Kritik an Innenminister Strobl: Ratte in Karlsruher Polizeirevier – „Haben unsere Polizisten nicht verdient“

In einem Karlsruher Polizeirevier ist eine Ratte gesichtet worden. Die FDP fordert den Innenminister auf, die Sache persönlich zu prüfen. Das Ministerium reagiert mit Positivmeldungen.
Eine Ratte würde sicher das Weite suchen, wenn sie auf einen deutlich größeren Bullen träfe. Nicht aber in Karlsruhe: Da fühlen sich die Nagetiere im Revier der „Bullen“, wie manch einer Polizisten schimpft, offensichtlich ziemlich wohl. Auf Fotos des FDP-Landtagsabgeordneten Christian Jung ist eine Ratte in der Küche im Erdgeschoss des Polizeireviers am Marktplatz zu sehen. „Es ist unerträglich, dass unsere Polizeibeamten unter solchen Bedingungen arbeiten müssen“, echauffiert sich Jung. Das hätten die Polizisten und alle weiteren Mitarbeiter nicht verdient.