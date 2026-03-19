An Wahlabenden macht sich bei FDP-Anhängern immer öfter Fassungslosigkeit breit. Denn die Partei fliegt reihenweise aus den Parlamenten. Die Mehrheit der Menschen stört das nach einer Umfrage nicht.
Berlin - Die große Mehrheit der Menschen in Deutschland hält die FDP einer Umfrage zufolge in den Parlamenten für verzichtbar. Auf die Frage, für wie wichtig sie es halten, dass die Liberalen dort vertreten sind, antworteten 40 Prozent der Befragten mit "nicht wichtig" und weitere 22 Prozent mit "eher nicht wichtig". Nur 7 Prozent sahen das in der YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur als "sehr wichtig" und weitere 21 Prozent als "eher wichtig" an.