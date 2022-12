1 Auch der Königsbau ist im Besitz Foto: LICHTGUT/LICHTGUT/Leif Piechowski

Durch die Folgen der Pandemie und der allgemeinen Negativentwicklung der Innenstädte stehen Einzelhändler unter Druck. Daher fordert die FDP das Land als Vermieter von Gewerbeimmobilien auf, die Mieten zu senken.















Link kopiert

Durch die Folgen der Pandemie und der allgemeinen Negativentwicklung der Innenstädte stehen Einzelhändler unter Druck. Daher fordert die FDP das Land als Vermieter von Gewerbeimmobilien auf, die Mieten zu senken.

Stuttgart.

Die Nachricht vom Sommer, als IHK-Präsidentin und Unternehmerin Marjoke Breuning das Ende der 180-jährigen Geschichte von Maute Benger verkündete, hatte einen gewaltigen Nachhall. Denn dabei geht es nicht um das Ende eines weiteren Traditionsladens in der Stuttgarter Innenstadt. Viel interessanter waren Breunings Schuldzuweisungen. Sie richteten sich direkt an das Land Baden-Württemberg als Vermieter von Gewerbeimmobilien.

Auf die entscheidende Frage bekam Haag jedoch keine Antwort. Ihn interessierte in Zeiten einer sinkenden Attraktivität und Innenstädten und Passantenfrequenzen, ob sich dies auch im Mietpreis widerspiegele. Schließlich hat die öffentliche Hand andere Prioritäten als ein börsennotiertes Unternehmen. Bei einem Immobilien-Magnaten, wie etwa Rene Benko, stehen die Qualität des öffentlichen Raumes in der Landeshauptstadt nicht ganz vorne auf der Liste seiner Unternehmensziele. Doch die Antwort des Landes in Bezug auf die Mietpreise in der City bringen keine Klarheit darüber, ob die Preispolitik einem übergeordneten Interesse folgt. Das Land beruft sich hier auf das „Geheimhaltungs- oder Persönlichkeitsinteressen Einzelner“.