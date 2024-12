1 Christian Lindner mit Ehefrau Franca Lehfeldt Foto: dpa/Carsten Koall

Erziehungsurlaub sei in seinem Job nicht vorgesehen, sagt der frühere Bundesfinanzminister.











Christian Lindner hat eine Mehrheit an seiner Seite – ungewohnt für den geschassten Finanzminister, der mit seiner FDP bei der anstehenden Neuwahl um die parlamentarische Existenz bangen muss. Mehr als die Hälfte aller Väter verzichtet noch immer auf Elternzeit. So will es auch Lindner halten, der mit seiner zweiten Ehefrau Franca Lehfeldt im Frühling ein Baby erwartet.