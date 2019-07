1 Für den VfB Stuttgart steht an diesem Mittwoch in Winterthur ein Testspiel an. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart testet an diesem Mittwoch gegen den Schweizer Zweitligisten FC Winterthur. Wir sind vor Ort und tickern das Spiel live.

Winterthur - Gegen den FC Winterthur bestreitet der VfB Stuttgart an diesem Mittwochabend sein vorletztes Testspiel vor dem Start in die Zweitligasaison am 26. Juli. Der Zweitligist aus der Eidgenossenschaft ist eine Mannschaft mit wenigen bekannten Namen. Lediglich Trainer Ralf Loose ist ein in Deutschland bekanntes Gesicht, er trainierte zuletzt in Dresden und Münster.

Beim VfB Stuttgart stehen mit Jens Grahl, Borna Sosa und Roberto Massimo drei Spieler sicher nicht zur Verfügung, unwahrscheinlich ist zudem der Einsatz von Philipp Klement, der immer noch vornehmlich individuell trainiert. Wir sind vor Ort und berichten in einem Liveticker über die Partie live ab 19 Uhr.