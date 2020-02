1 Szene aus dem Hinspiel. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart steht vor dem ersten Auswärtsspiel des Jahres auf St. Pauli. Wir haben alles Wissenswerte rund um die Partie zusammengefasst.

Stuttgart/Hamburg - Der Start aus der Winterpause ist geglückt, an diesem Samstag steht bereits die nächste Partie für den VfB Stuttgart an – beim FC St. Pauli. Die Kiez-Kicker sind mit einem 0:3 gegen Fürth zum Start ins Jahr böse unter die Räder gekommen, der VfB seinerseits hat durch den deutlichen Erfolg gegen Heidenheim Rückenwind. Wir fassen alles Wissenswerte rund um die Partie zusammen.

Anpfiff: Samstag, 13 Uhr. Hier gibt es den VfB-Liveticker.

Schiedsrichter: Dr. Felix Brych (München)

Assistenten: Mark Borsch und Stefan Lupp (Seitenlinie), Florian Lechner (4. Offizieller), Harm Osmers (VA), Henrik Bramlage (VA-A)

Wetter: Es wird windig, mit Temperaturen um etwa elf Grad Celsius. Auch der eine oder andere Schauer ist nicht ausgeschlossen.

Unterstützung: Das Stadion wird so gut wie ausverkauft sein – der VfB wird von rund 2500 Fans begleitet.

Pressekonferenz des VfB im Video:

Zitat zum Spiel: „Ich hatte wenige Highlights in meinem Spielerleben - ein Highlight war definitiv, auf St. Pauli in den Katakomben zu stehen, denn Beginn von „Hells Bells“ zu hören“ und die Atmosphäre aufzusaugen.“ (VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo)

Offizieller Hashtag: #FCSPVfB

Übertragung: Die Partie ist live beim Bezahlsender „Sky“ zu sehen. Lesen Sie hier, welche Bars und Kneipen in Stuttgart die Spiele des VfB zeigen.

Statistik: Die Gesamtstatistik weist 20 Duelle des VfB mit den Kiez-Kickern aus (alle Wettbewerbe). Nur zweimal gewann St. Pauli, bei vier Unentschieden. 14 Siege stehen auf dem VfB-Konto bei einer Torbilanz von 37:15. Zuhause sind die St. Paulianer aber nicht leicht zu knacken. Die Spiele waren immer eng, die Bilanz des FCSP steht hier bei zwei Siegen, drei Unentschieden und nur vier Niederlagen und einem Torverhältnis von 10:13. Das Hinspiel in dieser Saison endete mit einem 2.1-Sieg für den VfB, das letzte Duell in Hamburg gewann der VfB durch ein Tor von Carlos Mané mit 1:0. In unserem Datencenter finden Sie Echtzeit-Statistiken rund um die VfB-Spiele.

Podcast zum Spiel:

Lesen Sie hier: Unser Spieltagsblog rund um die Partie