FC Nöttingen gegen Stuttgarter Kickers Liveticker: Kickers beim Tabellendritten gefordert

Von red 01. Dezember 2018 - 10:00 Uhr

Daniel Niedermann (rechts) von den Stuttgarter Kickers soll gegen Nöttingen für Ordnung in der Defensive sorgen. Foto: Pressefoto Baumann

Kurz vor der Winterpause wird es nochmal ernst für die Stuttgarter Kickers. Die Blauen müssen in der Oberliga beim Tabellennachbarn und punkgleichen FC Nöttingen ran. Wir haben den Liveticker.

Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers stehen in der Oberliga Baden-Württemberg am Samstag vor einer schweren Auswärtshürde. Das Team von Trainer Tobias Flitsch muss um 14 Uhr beim Tabellennachbarn FC Nöttingen antreten. Kapitän Tobias Feisthammel wird dem Tabellenzweiten dabei nicht zur Verfügung stehen. Der Innenverteidiger sah beim 1:1-Unentschieden gegen Bissingen die Gelb-Rote Karte.

Patrick Auracher könnte in Nöttingen Feisthammel in der Innenvertedigung ersetzen. Auch weitere Veränderungen in der Startelf sind nach dem schwachen Auftritt vom vergangenen Wochenende denkbar.

In Zusammenarbeit mit dem Fußballportal FuPa.net und den Stuttgarter Kickers bieten wir ab 13.45 Uhr einen Liveticker an.