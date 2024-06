1 Strahlt auf bei einem möglichen Abstieg Optimismus aus: Matteo Battista. Foto: Baumann

Der FC Marbach gewinnt in Kornwestheim mit 4:1 (0:1). Bei einem möglichen Abstieg will der Club den „Betriebsunfall“ so schnell wie möglich korrigieren.











Link kopiert



Warum nicht immer so? Diese Frage stellte sich auch Marbachs Trainer Matteo Battista nach dem 4:1-Erfolg seiner Mannschaft beim SV Kornwestheim. „Es war ein versöhnlicher Abschluss nach einer verkorksten Saison für uns“, sagte Battista, der die Mannschaft erst seit fünf Wochen betreut. Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Runde für die Marbacher mit dem Abstieg in die Kreisliga A enden wird. Doch noch besteht Hoffnung, denn der FC Marbach hängt noch am Ende einer Kette, ist aber wie der GSV Pleidelsheim anhängig davon, ob der VfR Heilbronn den Sprung in die Verbandsliga schafft. Bleibt der GSV ein Landesligist, würde auch Marbach die Klasse halten. Aber auch wenn es nach unten gehen sollte, ist der Coach optimistisch, dass man, wenn noch gewissen Dinge mit der Vorstandschaft geklärt sind, auf der Leistung gegen Kornwestheim aufbauen kann.