FC Hollywood: ZDF zeigt Bayern-München-Doku ab Januar 2025

1 In der Mannschaft des FC Bayern München trafen in den 1990er Jahren viele unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinander. Foto: ZDF / POW / [M] Serviceplan

Die ZDF-Serie "FC Hollywood" wirft Anfang des kommenden Jahres einen Blick auf den FC Bayern München in den 1990er Jahren. Die "turbulenteste Phase" des Clubs prägten Streitigkeiten und Skandale der starbesetzten Mannschaft.











Nicht immer war der FC Bayern so erfolgreich wie in den vergangenen Jahren: Wie es um den Verein in den 1990ern stand, erzählt die neue ZDF-"sportstudio"-Dokuserie "FC Hollywood". In fünf Folgen zeichnet sie "die aufregendste und turbulenteste Phase" des Clubs nach, wie der Sender mitteilt. Im Fokus stehen die Jahre 1996 bis 2001, in die Stars aus der damaligen Mannschaft Einblicke geben.