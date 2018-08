VfB-Liveticker vor Pokalspiel Tayfun Korkut: „Pavard ist ein Kandidat für die Startelf“

Von red 16. August 2018 - 14:26 Uhr

Trainer Tayfun Korkut und der VfB Stuttgart stehen vor dem Auftakt in die Saison. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart bestreitet an diesem Samstag seinen Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal beim FC Hansa Rostock. Hier gibt es alle Ausagen aus der Pressekonferenz zum Nachlesen und im Video.

Stuttgart - Ostseestadion. Flutlichtspiel am Samstagabend. Ein euphorisiertes Heimpublikum. Eine kampfstarke Heimelf. Die Voraussetzungen für den VfB Stuttgart könnten zum Pflichtspielauftakt kaum attraktiver sein. Es geht gegen die „Kogge“, den FC Hansa Rostock (Anstoß 20.45 Uhr/Liveticker), der mit zwei Siegen und zwei Niederlagen in die Saison in der 3. Liga gestartet ist.

Bevor es allerdings in den Flieger gen Mecklenburg-Vorpommern geht, sprach Trainer Tayfun Korkut bei der obligatorischen Pressekonferenz zur Ausgangslage beim VfB Stuttgart und der personellen Situation.

Alle seine Aussagen, auch zu den Einsatzchancen des Weltmeisters Benjamin Pavard, gibt es hier zum Nachlesen.