Der Andrang zum Fußball-Camp des FC Gerlingen ist unvermindert hoch: Bereits nach 24 Stunden war die Veranstaltung ausgebucht, die am ersten August-Wochenende stattgefunden hat.

70 Kinder der Jahrgänge 2014 bis 2018 konnten sich zwei Tage an jeweils acht Stationen austoben. Schwerpunkte waren unter anderem: Stark Schießen wie Harry Kane, passen wie Florian Wirtz und Lionel Messi, dribbeln wie Jamal Musiala sowie Fußball-Tennis spielen wie Joshua Kimmich. „Mir haben die Übungen super gefallen“, sagte Teilnehmer Benjamin Lehmann.

In den Spielstationen mussten die jungen Kicker spielen wie der FC Bayern München, Benfica Lissabon, Real Madrid, Galatasaray Istanbul, der FC Barcelona und der VfB Stuttgart. „Wir hatten viel Spaß im Fußballcamp“, freute sich Leo Eyerund.

Gerade in den Spielstationen war es den Trainern um Organisator Wolfgang Lamitschka wichtig, dass „wir allen Spielern einen Rahmen und eine Organisation vorgeben und sie dann in den Spielen eigene Entscheidungen treffen.“

Wolfgang Lamitschka ist ein Fußball-Fachmann und organisiert viel beim FC Gerlingen. Foto: privat

Auch in einer anderen Sportart haben die Macher des FC Gerlingen den Jungen und Mädchen angeboten sich auszuprobieren und sich auszutoben – etwa im Basketball. Ein eigens aufgebautes Feld sorgte für Action pur. Wie in den letzten Jahren, war es dem Verein wichtig, den Horizont der Teilnehmer durch geeignete Aktionen zu erweitern. Am ersten Tag fand die Aktion Umwelt statt. Alle hatten 30 Minuten Zeit, den Sportplatz, die Schule und den See von Müll zu befreien. „Wir haben in 30 Minuten 65 Kilogramm Müll eingesammelt“, erzählt Wolfgang Lamitschka.

Fotosafari mit Pflanzen und Tieren

Am zweiten Tag durften die jungen Fußballer eine Fotosafari unter der Anleitung von Alexander von Humboldt und seinem Assistenten machen. In einer Zeitreise schilderte er, wie er sich in Übersee das Wissen über Tiere, Pflanzen und Bäume aneignete. Auch hier hatten alle wieder 30 Minuten Zeit um in einer Challenge so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Abschließend gab es die erwartete Belohnung – Sieger waren sie alle.

In den Mittagspausen wurden alle Teilnehmer vom Gerlinger Wirtschaftsteam verpflegt. „Allen Mitstreitern des Camps sei herzlich gedankt, denn jeder hat dafür gesorgt, dass die Jungen und Mädchen zwei tolle Tage in ihren Ferien erlebt haben“, sagte Colin Abele.