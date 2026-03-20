FC Bayern: Warum Kompany die Länderspielpause diesmal weniger fürchtet

Vor einem Jahr erlitten die Bayern-Profis Davies und Upamecano schwere Verletzungen in den März-Länderspielen. Auch diesmal sind vor den Partien gegen Real Madrid fast alle Münchner Profis im Einsatz.
München - Bayern-Trainer Vincent Kompany blickt in diesem Jahr mit einem nicht ganz so mulmigen Gefühl auf die anstehende Länderspielpause, in der fast alle Münchner Profis von Harry Kane bis Michael Olise international im Einsatz sind. Inklusive der beiden Neulinge Jonas Urbig und Lennart Karl sind allein sieben Bayern-Profis für die WM-Tests der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz und Ghana nominiert worden.