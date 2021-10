13 Jupp Heynckes (li.) wurde drei Tage nach dem 1:4 gegen die Stuttgarter Kickers entlassen. Manager Ui Hoeneß (2. v. li.) bezeichnete dies später als eine seiner größten Fehlentscheidungen. Foto: imago/Sven Simon/Sven Simon

Stuttgart - Der Alltag heißt Fußball-Oberliga. An diesem Mittwoch (19 Uhr/Gazistadion) empfangen die Stuttgarter Kickers den FV Ravensburg. Es geht um wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg. Die Erinnerungen an längst vergangene Glanzzeiten bringen die aktuelle Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal in der fünften Liga nicht weiter, doch Triumphe wie jener am 5. Oktober 1991 im Münchner Olympiastadion belegen zumindest die große Tradition des Clubs aus Degerloch. Mit 4:1 gewannen die Blauen beim seinerzeit von Jupp Heynckes trainierten FC Bayern. „In unserer Mannschaft war damals der Wurm drin. Die Kickers haben uns vorgeführt“, sagte der damalige Bayern-Profi Markus Babbel im Interview mit unserer Redaktion. Drei Tage nach der Pleite gegen den Außenseiter musste Heynckes gehen, Sören Lerby löste ihn ab, im weiteren Saisonverlauf kam dann noch Erich Ribbeck.

Kickers steigen am Ende ab

Die Kickers feierten den Erfolg in München ausgelassen auf der Wiesn. „Die Bayern-Fans grölten „Heynckes raus“ und ich musste im Bierzelt hoch und die Musikkapelle dirigieren“, erinnert sich der damalige Kickers-Coach Rainer Zobel. Am Saisonende musste die Blauen als Viertletzter mit einem Punkt hinter der SG Wattenscheid 09 in die zweite Liga absteigen. Der Absturz des Clubs hatte damit begonnen. Die Bayern belegten am Saisonende Platz zehn. Für sie ging es danach fast nur noch nach oben.

Schema

FC Bayern München: Hillringhaus – Berthold, Pflügler, Grahammer – Schwabl, Effenberg, Sternkopf (80. Kreuzer), Ziege, Bender (80. Babbel) – Labbadia, Wohlfarth.

Trainer: Jupp Heynckes.

Stuttgarter Kickers: Reitmaier – Ritter, Keim, Novodomsky – Wörsdörfer, Schwartz, Kula, Tattermusch, Imhof – Vollmer (88. Moutas), Marin (75. Richter).

Trainer Rainer Zobel.

Tore: 0:1 Kula (8.), 0:2 Marin (24.), 0:3 Keim (63.), 1:3 Wohlfarth (73.), 1:4 Moutas (89.).

Zuschauer: 35 000.

