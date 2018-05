Bayern-Aus in der Champions League Club muss seine Transferpolitik hinterfragen

Von Jürgen Frey 02. Mai 2018 - 08:28 Uhr

Enttäuschte Bayern-Spieler: Ändern die Bosse der Münchner nach dem erneuten Aus ihre Philosophie und setzen auf Megatransfers? Foto: AP

Der FC Bayern München hat nach großem Kampf erneut das Champions-League-Finale verpasst. Der deutsche Rekordmeister muss seine Philosophie, auf wirtschaftlich riskante Megatransfers zu verzichten, zumindest hinterfragen, meint unser Redakteur Jürgen Frey.

Madrid - Die nackten Fakten sind ernüchternd: Der FC Bayern München ist zum fünften Mal hintereinander an einer spanischen Mannschaft in der Fußball-Champions-League gescheitert, zum vierten Mal im Halbfinale, drei Mal davon gegen Real Madrid. Die diesjährige Mannschaftsleistung gegen die Königlichen vor allem im Rückspiel verdient höchsten Respekt. Zumal in Manuel Neuer, Jérôme Boateng und Arjen Robben drei Ausnahmespieler fehlten. Doch Zufall ist das erneute Aus nicht. Individuelle Fehler führten in Hin- und Rückspiel zu Gegentoren. Vorne gingen Robert Lewandowski, Thomas Müller und Franck Ribéry leer aus. Deshalb muss sich die Bayern-Führungsetage um Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß zumindest die Frage stellen: Handeln sie weiter wirtschaftlich vernünftig und verzichten auf Megatransfers der Größenordnung 80 Millionen Euro und mehr – und die totale Dominanz in Deutschland reicht ihnen? Oder denken sie um, ändern ihre Philosophie und gehen stärker ins Risiko, um mit den großen Clubs aus Spanien und England mitbieten zu können?

Es hat auch mit der aktuellen Mannschaft nicht viel gefehlt, ins Finale der Königsklasse am 26. Mai in Kiew einzuziehen und möglicherweise zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte das Triple zu gewinnen. Daran hat aber auch ein überragender Trainer einen riesigen Anteil: Jupp Heynckes. Der sitzt in der kommenden Saison nicht mehr auf der Bank. Und darin besteht das allergrößte Risiko für den FC Bayern.