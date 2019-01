1 Der Südgipfel wirft seinen Schatten voraus. Foto: dpa

Der VfB Stuttgart reist am Sonntag zum FC Bayern München. Wir haben alles Wissenswerte zur Partie zusammengestellt.

Stuttgart/München - Der VfB Stuttgart reist ohne Benjmain Pavard nach München, der restliche Kader hat Einsatzbereitschaft signalisiert. Möglich ist, dass Neuzugang Ozan Kabak erstmals in den Kader rutscht. Beim FC Bayern ist die Stimmung nach dem 3:1-Sieg in Hoffenheim gut, der Tabellenzweite ist klarer Favorit für das Spiel am Sonntag.

Wir haben im Folgenden alles Wissenswerte rund um die Partie zusammengestellt.

Anpfiff: Sonntag, 15.30 Uhr

Schiedsrichter: Frank Willenborg/Assistenten: Arne Aarnink, Norbert Grudzinski

4. Offizieller: Florian Heft

VAR: Guido Winkmann, Timo Gerach

Stadion: Allianz Arena, 75000 Plätze

Zitat zum Spiel: „Klar, wir sind in der Außenseiterrolle, doch auch in München gibt es Punkte. Es gilt, sich zu wehren, sich zu behaupten. Daraus kann etwas entwachsen - das ist wichtig im Hinblick auf die kommenden Wochen und Aufgaben.“ (VfB-Trainer Markus Weinzierl)

Bilanz aus VfB Sicht:

Gesamt: 101 Spiele, 18 Siege, 20 Remis, 63 Niederlagen 114:205 Tore

Auswärts: 50 Spiele, 6 Siege, 10 Unentschieden, 34 Niederlagen, 54:115 Tore

Anreise: Alle wichtigen Informationen zum Parken an der Arena und zur Stadionordnung gibt es hier. Die Faninfo des VfB für seine Anhänger findet sich hier.

Side-Fact: Mario Gomez erzielte in seinen 55 Bundesliga-Sonntagsspielen 34 Tore. Damit gelangen dem VfB Stürmer mehr „Sonntagstreffer“ als jedem anderen Spieler der Liga-Geschichte.

Topscorer: Fritz Walter führt die vereinsinterne Torjägerliste in Spielen gegen den FCB an. Zehn Treffer gelangen ihm, auf der Gegenseite führt Gerd Müller mit 15 Toren. Kurios: Mario Gomez liegt in dieser Wertung sowohl beim VfB als auch beim FCB auf Rang zwei. Für den VfB traf er fünffach gegen die Bayern, für die Bayern elf Mal gegen die Schwaben.

Unser Datencenter | Noten für die Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Hashtag zum Spiel: #FCBVfB

Lesen Sie hier den großen Spieltagsblog. Am Sonntag gibt es hier den Liveticker direkt aus der Arena.