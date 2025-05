FC Bayern München: Wieder Deutscher Meister – und jetzt?

1 Die Meisterschaft sozusagen auf dem Sofa gewonnen: Harry Kane (li.) und Thomas Müller werden die Meisterfeier kommende Woche nachholen. Foto: AFP/Ronny Hartmann

Der FC Bayern steht zumindest in der Bundesliga wieder an der Spitze – dennoch gibt es mit dem Blick in die Zukunft einige Baustellen und Brennpunkte, kommentiert Sport-Autor Marco Seliger.











Sie haben es wieder geschafft. Nach einem titellosen Jahr 2024 ist der Rekordmeister also zumindest in der Bundesliga da angekommen, wo er sich selbst immer und überall sieht: an der Spitze. Zum 34. Mal heißt der Deutsche Meister FC Bayern, und das hochverdient. Mia san wieder oben, heißt es in München – aufgrund der eigenen Stärke und der Schwäche der Konkurrenz, die im Falle der Möchtegern-Gegner RB Leipzig und Borussia Dortmund nie eine war und im Falle des abgelösten Vorjahresmeisters Bayer Leverkusen angesichts dessen Inkonstanz am Ende auch nicht mehr.