FC Bayern München: Nach Rot im DFB-Pokal: Mündliche Verhandlung im Fall Neuer

1 Manuel Neuer war im Achtelfinale gegen Leverkusen wegen einer Notbremse mit Rot vom Platz gestellt worden. Foto: dpa/Tom Weller

Nach Rot im DFB-Pokal soll Manuel Neuer zwei Pokalspiele aussetzen. Doch das sieht der Weltmeister von 2014 nicht ein. Nun kommt es zur Verhandlung. Vor Ort verteidigen kann Neuer sich nicht.











Link kopiert



Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes befasst sich am Donnerstag mit dem Einspruch von Bayern-Torwart Manuel Neuer gegen seine Zwei-Spiele-Sperre im DFB-Pokal. Da der Weltmeister von 2014 derzeit verletzt ist, wird er bei der mündlichen Verhandlung im DFB-Campus in Frankfurt am Main (15.00 Uhr) nur per Video zugeschaltet.