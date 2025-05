FC Bayern München: Medien: Frans Krätzig vor Wechsel nach Salzburg

Frans Krätzig wird vom FC Bayern erst an den VfB Stuttgart, dann an den 1. FC Heidenheim verliehen. Im Sommer könnte der Verteidiger nach Österreich wechseln.

Der FC Bayern München könnte U21-Nationalspieler Frans Krätzig an RB Salzburg abgeben. Wie der TV-Sender Sky berichtet, besteht zwischen dem an den 1. FC Heidenheim verliehenen Abwehrspieler und den Österreichern eine komplette mündliche Einigung. Die Bayern seien sich demnach mit Salzburg weitestgehend einig. Offizielle Aussagen lagen dazu nicht vor.

Für einen permanenten Wechsel des gebürtigen Nürnbergers in diesem Sommer sollen 3,5 Millionen Euro Ablöse aufgerufen worden sein.

Lesen Sie auch

Krätzig hat beim FC Bayern einen Vertrag bis zum Sommer 2027. Er war 2017 vom 1. FC Nürnberg in den Nachwuchs der Münchner gewechselt. Im Sommer 2024 wurde Krätzig an den VfB Stuttgart verliehen, kam dort aber kaum zum Einsatz. Daher wurde die Leihe vorzeitig beendet, er wechselte im Januar dieses Jahres dann nach Heidenheim. Dort hat sich Krätzig einen festen Platz in der Mannschaft erspielt.