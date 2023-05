1 Lothar Matthäus sparte nicht mit Kritik an Sportvorstand Hasan Salihamidzic. (Archivbild) Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Lothar Matthäus hat in seiner wöchentlichen Kolumne Hasan Salihamidzic, Sportvorstand des FC Bayern, kritisiert. Dieser habe offenbar nicht nur gute Transfers getätigt, so der Rekordnationalspieler.









Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat mit Verwunderung auf die Ankündigung reagiert, dass der FC Bayern München nach seiner wohl titellosen Saison einen Umbruch in der Mannschaft einleiten will. Dieser habe doch eben erst stattgefunden, schrieb der TV-Experte in seiner wöchentlichen Kolumne für Sky und zählte Sadio Mané, Mathys Tel, Ryan Gravenberch, Daley Blind, Noussair Mazraoui, João Cancelo und Yann Sommer als jüngste Verpflichtungen auf.