FC Bayern München Manuel Neuer im Kader für das Pokal-Finale

Von red/dpa 18. Mai 2018 - 10:41 Uhr

Manuel Neuer steht auch im vorläufigen WM-Kader des DFB. Foto: EPA

Der FC Bayern München geht mit Manuel Neuer ins DFB-Pokalfinale am Samstag gegen Eintracht Frankfurt. Der 32-Jährige steht im Kader des Deutschen Meisters.

München - Nationaltorwart Manuel Neuer steht im Kader des FC Bayern München für das DFB-Pokalendspiel am Samstag in Berlin. Dies teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Freitag mit. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.

Mehr zum Thema

Bildergalerie: Diese Spieler sind im vorläufigen deutschen WM-Kader