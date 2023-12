FC Bayern München gegen VfB Stuttgart: Wer hat die Nase vorn?Auf diese Top-Duelle kommt es beim Südgipfel an

1 Waldemar Anton ist ein Stützpfeiler in der Stuttgarter Abwehr Foto: Baumann

Neuer gegen Nübel, Kane gegen Guirassy, dazu die Abwehr- und die Mittelfeldzentrale: Wir analysieren vor dem Topspiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart die Schlüsselduelle.











Lange war der Begriff Südgipfel einer aus der Mottenkiste. Wenn der VfB Stuttgart am Sonntag (19.30 Uhr) beim FC Bayern München antritt, werden bei VfB-Fans nostalgische Erinnerungen wach: Erstmals seit gefühlten Ewigkeiten fährt ihr Club nicht mehr als krasser Außenseiter in die bayerische Landeshauptstadt. Das Duell Zweiter gegen Dritter ist in dieser Saison ein wahres Topspiel. Nun werden auch am Sonntagabend Elf gegen Elf auf dem Platz stehen und nicht einzelne Duelle die Partie entscheiden. Wir werfen dennoch einen Blick auf vier Duelle, die am Ende den Ausschlag geben könnten.