FC Bayern München gegen VfB Stuttgart „Mein Kind soll Michael Reschke heißen“

Von red/pj 13. Mai 2018 - 11:31 Uhr

Die Fans feiern den 4:1-Sieg des VfB Stuttgart in München in den sozialen Medien mit witzigen Tweets. Wir haben einige davon zusammengestellt.





Stuttgart - So recht glauben konnten es die meisten Fans wohl am Tag darauf noch nicht. Vier zu eins. In München. Ohne drei Stammspieler. Die höchste Niederlage der Bayern in der Allianz Arena. Gleichzeitig steigt auch noch der Hamburger SV in die 2. Bundesliga ab – dieser 34. Spieltag war, gelinde ausgedrückt, ziemlich verrückt.

Das zeigt sich auch in den sozialen Medien. Zahlreiche VfB-Fans feiern den Sieg über den Meister als Krönung einer tollen Aufstiegssaison.

Das allerschönste gestern bei #FCBVfB war, als die Kurve mein Lied anstimmte, "always look on the bride side of life...", da wurde es dann komplett surreal.— Jesus Christus 😇 (@AbAnsKreuz) 13. Mai 2018

Unwetterwarnug über München. Am Samstag wird ein Tayfun erwartet, welcher über die Stadt hinwegfegt #FCBVfB #VfB— Kuhler Boi (@Staeudle) 10. Mai 2018

Einmal absteigen und wieder auf, um am Saisonende als Aufsteiger gegen Bayern München zu gewinnen. Kann man mal so machen. #VfB— Karone (@Kar0ne) 12. Mai 2018

Zumindest an diesem Spieltag wurde die Herrschaft des FC Bayern München im deutschen Fußball durchbrochen:

Ganz Deutschland liegt unter der Herrschaft des FC Bayern. Ganz Deutschland? Nein! Ein kleiner Aufsteiger aus dem Schwabenland leistet Widerstand. #VfB #FCBVfB— Mein Brustring (@meinbrustring) 12. Mai 2018

In neun Monaten sollten wir bei den Zeitungsannoncen definitiv die Augen offen halten:

In 9 Monaten wird mein Kind geboren und ich taufe es auf den Namen Michael Reschke #VfB— Westwood (@Simon_Westwood) 12. Mai 2018

Fakt ist, ich werde in 9 Monaten Papa von einem kleinen Tayfun. #FCBVfB— Paddypolidis (@Paddypolidis) 12. Mai 2018

Durch die drei Punkte in München „droht“ dem VfB sogar der internationale Wettbewerb, falls der Meister auch den Pokal holt. Manchem Fan ist es aber auch recht, wenn es nicht so kommt:

Entweder wird Bayern das Double vermiest oder wir spielen international... Ich mag die Ausgangslage fürs DFB Pokalfinale. #VfB— Nebdeschue (@Nebdeschue) 12. Mai 2018

Träumt ihr auch schon von Plovdiv, Rijeka, Molde, Ramenskoje, Györ und Cherno More Varna? #VfB— Blutgrätscher (@Trashkob) 12. Mai 2018

Und wenn es nicht mit dem Europapokal klappt, könnte man ja noch das hier versuchen:

Vielleicht sollten wir einfach den @VfB zur WM schicken. Die verlieren nix... #FCBVFB— Kai Traemann (@Kaiwilfried) 12. Mai 2018

Wenn du eigentlich #VfB Fan bist, aber die dir das shirt halt in die Hand gedückt haben #FCBVfB pic.twitter.com/2OJRy6QdnV— Kuhler Boi (@Staeudle) 12. Mai 2018

