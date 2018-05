FC Bayern München gegen VfB Stuttgart Die Fakten zum letzten Spiel der Saison

Von red 11. Mai 2018 - 12:53 Uhr

Berkay Özcan (links) und den VfB Stuttgart erwartet in München eine schwere Aufgabe. Foto: Pressefoto Baumann

Im letzten Spiel der Saison gastiert der VfB Stuttgart beim Meister aus München. Wir haben alles Wissenswerte zum 100. Südgipfel der beiden Bundesligisten zusammengestellt.

Stuttgart - Ein Duell gegen die Bayern hat der VfB Stuttgart schon vor dem Anpfiff (15.30 Uhr) der Partie am Samstag in der Münchner Allianz-Arena gewonnen. In der Mercedes-Benz-Arena kassierten die Stuttgarter in 17 Spielen nur neun Gegentoren – Liga-Bestwert. Dahinter folgt der alte und neue Deutsche Meister aus München mit elf kassierten Treffern. Allerdings stellt die Mannschaft von Jupp Heynckes auch die beste Heim-Offensive mit 55 erzielten Toren.

Mit einem Sieg wahren die Schwaben die Hoffnung, noch irgendwie in die Europa League zu rutschen. Die Bayern wollen ihre Meisterschaft vor dem heimischen Publikum selbstverständlich mit einem Sieg krönen.

Die wichtigsten Infos zu der Partie

* Die Partie wird von Sascha Stegemann gepfiffen. Seine Assistenten sind Christian Fischer und Mike Pickel. Bibiana Steinhaus agiert als vierte Offizielle neben dem Platz. Video-Assistent ist Sören Storks, der von Dr. Martin Thomsen unterstützt wird.